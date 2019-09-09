Трамп выступил против своих шпионов

Президент США Дональд Трамп скептически относится к использованию шпионов для сбора разведданных за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

«Президент полагает, что мы не должны так поступать друг с другом», — сказал собеседник телеканала. Шпионы, по мнению Трампа, могут повредить отношениям с теми странами, где они ведут свою деятельность, и навредить его личным отношениям с их лидерами. Кроме того, он усомнился в достоверности таких данных.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком раскрыть шпиона.