Назван сменщик Болтона

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет Чарли Каппермен. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Reuters.

До этого Каппермен был заместителем советника. В Белом доме добавили, что приоритеты Болтона не соответствовали позиции президента США Дональда Трампа.

Ранее 10 сентября Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра».