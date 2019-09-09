Евро-2021: Азербайджан крупно проиграл Грузии в Баку
Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
На стадионе «Далга Арена» наша команда принимала Грузию и проиграла со счетом 0:3. Соперники забили один гол в первом тайме и два – во втором.
Отметим, что на 49-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве – был удален Гаджиага Гаджиев.
Напомним, что несколько дней назад наша команда обыграла в Баку Словакию (2:1). А еще раньше было поражение в Лихтенштейне (0:1). После трех матчей у сборной Азербайджана 3 очка.
Турнирное положение:
1.Грузия – 6 очков (2 матча)
2.Швейцария – 3 (1)
3.Лихтенштейн – 3 (3)
4.Азербайджан – 3 (3)
5.Франция – 0 (0)
6.Словакия – 0 (1).