Евро-2021: Азербайджан крупно проиграл Грузии в Баку

Отдел спорта

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года.
На стадионе «Далга Арена» наша команда принимала Грузию и проиграла со счетом 0:3. Соперники забили один гол в первом тайме и два – во втором.

Отметим, что на 49-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве – был удален Гаджиага Гаджиев.

Напомним, что несколько дней назад наша команда обыграла в Баку Словакию (2:1). А еще раньше было поражение в Лихтенштейне (0:1). После трех матчей у сборной Азербайджана 3 очка. 

Турнирное положение:

1.Грузия – 6 очков (2 матча)

2.Швейцария – 3 (1)

3.Лихтенштейн – 3 (3)

4.Азербайджан – 3 (3)

5.Франция – 0 (0)

6.Словакия – 0 (1).

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