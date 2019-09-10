Нетаньяху эвакуировали из-за ракетной тревоги

На юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, сирены прозвучали в израильских городах Ашдоде и Ашкелоне.

В связи с ЧП была прервана встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проходившая в Ашдоде. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение, уточняет РИА Новости.

Ранее Нетаньяху заявил, что, если правящая партия Израиля — «Ликуд» — одержит победу на парламентских выборах, власти страны аннексируют Западный берег реки Иордан.