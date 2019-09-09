США расширили санкции против террористов

Под санкции США попали 12 лидеров террористических группировок. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме госсекретарь Майк Помпео, передает РИА Новости.

По его словам, Госдепартамент включил в санкционный список лидеров запрещенных в России «Хезболлах», ХАМАС, «Исламского джихада», террористической группировки ИГ, ее подразделений, «ИГ-Хорасан», пакистанской «Техрик-е Талибан Пакистан». Также будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.

Как пояснил лидер США Дональд Трамп, подписанный им указ «расширяет возможность использовать санкции для борьбы с террористами и их сторонниками и лишать их финансовой, материальной и логистической поддержки по всему миру».