Назарбаев написал Поладу Бюльбюльоглу

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо Чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу, сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

"Уважаемый Полад Бюльбюльоглу! Благодарю Вас за тёплое послание и добрые пожелания в мой адрес. Высоко оцениваю Ваш творческий труд, плодотворную общественную и государственную деятельность, большой личный вклад в развитие традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Уверен, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт и впредь будут служить укреплению многосторонних связей между нашими братскими народами.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов", - говорится в письме.