В понедельник Дональд Трамп подтвердил свое решение прекратить переговоры с Талибаном, о котором он сообщил в своем твите в субботу, 7 сентября. Отвечая на лужайке перед Белым домом на вопрос журналистов, в каком состоянии находятся переговоры с этой радикальной исламистской группировкой, американский президент сказал: «Они мертвы».

Никакой ясности при этом не прибавилось. Останутся ли, например, американские войска в Афганистане, а если уйдут, то когда? «Мы бы с удовольствием ушли, но мы уйдем в нужное время», - заявил Трамп. Какое время в США посчитает нужным – загадка, и, очевидно, у главы Белого дома нет ответа на этот вопрос.

На протяжении августа регулярно проходили сообщения о том, что переговоры, которые идут в Катаре с прошлого года, вот-вот закончатся соглашением. 29 августа Трамп заявил, что американский контингент в Афганистане будет сокращен с 14 тысяч до 8600 человек. Все свидетельствовало, что процесс идет в позитивном направлении.

7 сентября Дональд Трамп неожиданно сообщил, что отменяет секретную встречу, которая, оказывается, должна была пройти в Кэмп-Дэвиде, загородной президентской резиденции, с представителями Талибана и, отдельно, с главой Афганистана Афшаром Гани. Весть о том, что Трамп намеревался принять в Соединенных Штатах талибов накануне 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года, собственно, и послуживших причиной для начал войны в Афганистане, была для многих абсолютно скандальной. При этом, кстати, совсем не факт, что талибы на нее согласились бы. Не исключено, что Дональд Трамп, в своих лучших традициях, эту встречу придумал (собственно, он об этом и сообщил журналистам, что это была его идея), сам ее и отменил, создав маленький скандал, чтобы не получилось большого.

Повод для отмены был уважительный: в четверг на прошлой неделе в центре Кабула талибы осуществили теракт, в котором погибли американский и румынский солдаты и десять человек гражданских. Однако все время, пока шли переговоры, не прекращались ни боевые действия со стороны солдат США и НАТО, базирующихся в Афганистане, ни нападения талибов, и ни разу это не привело к тому, что одна из сторон покинула стол переговоров. Погибший в четверг военнослужащий США – шестнадцатый с начала года убитый здесь американец. К тому же Трамп говорит не о приостановке, а именно о прекращении таких контактов с целью выработки общих механизмов урегулирования.