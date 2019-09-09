Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польше 02:19

Состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной многими воспринят с эйфорией, с надеждой на возобновление переговоров в «нормандском формате». С российской стороны явно желание добиться снятия санкций. Однако от быстрого прогресса в этом деле предостерегают аналитики Запада, Украины. Кто-то высчитывает, кто и что выиграл в результате обмена, и что проиграл. Свою точку зрения уже высказали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также советник президента Литвы Аста Скайсгирите. «Пока что преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся в конце прошлой недели обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами», - так заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Он отметил, что освобождение нескольких политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе, само по себе заслуживает положительной оценки. Министр также сказал, что состоявшийся обмен пленными в известной мере является подготовкой к предстоящему саммиту в «нормандском формате». Эдгарс Ринкевичс в то же время не стал оценивать как исторический поворот, состоявшийся после обмена «35 на 35» воскресный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в восточной Украине. В свою очередь, советник литовского президента Гитанаса Науседы с осторожностью оценила обмен пленными и разговоры о «прорыве» в отношениях между Европой и Россией. Советник президента повторила, что Литва против смягчения санкций в отношении России, пока не осуществлены Минские соглашения. Обмен пленными дорого обошелся Украине, сказала А. Скайсгирите. «Обмен произошел. (...) Есть такая эйфория, по-человечески это понятно, украинские пленные вернулись на родину, в их числе и режиссер (Олег Сенцов), лауреат премии Сахарова. Однако, несмотря на эйфорию, надо сказать, что этот обмен имел свою цену, украинских пленных просто так не отпустили – их обменяли на российских пленных, в их числе был человек, подозреваемый в деле авилайнера MH17. Я бы сказала, цена была высокой» , – сказала Žinių radijаs советник президента Литвы.