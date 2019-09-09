Прибалтика против сближения России с Европой наша корреспонденция
Состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной многими воспринят с эйфорией, с надеждой на возобновление переговоров в «нормандском формате». С российской стороны явно желание добиться снятия санкций. Однако от быстрого прогресса в этом деле предостерегают аналитики Запада, Украины. Кто-то высчитывает, кто и что выиграл в результате обмена, и что проиграл. Свою точку зрения уже высказали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
«Пока что преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся в конце прошлой недели обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами», - так заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Он отметил, что освобождение нескольких политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе, само по себе заслуживает положительной оценки.
Министр также сказал, что состоявшийся обмен пленными в известной мере является подготовкой к предстоящему саммиту в «нормандском формате».
Эдгарс Ринкевичс в то же время не стал оценивать как исторический поворот, состоявшийся после обмена «35 на 35» воскресный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в восточной Украине.
В свою очередь, советник литовского президента Гитанаса Науседы с осторожностью оценила обмен пленными и разговоры о «прорыве» в отношениях между Европой и Россией.
Советник президента повторила, что Литва против смягчения санкций в отношении России, пока не осуществлены Минские соглашения.
Обмен пленными дорого обошелся Украине, сказала А. Скайсгирите.
«Обмен произошел. (...) Есть такая эйфория, по-человечески это понятно, украинские пленные вернулись на родину, в их числе и режиссер (Олег Сенцов), лауреат премии Сахарова. Однако, несмотря на эйфорию, надо сказать, что этот обмен имел свою цену, украинских пленных просто так не отпустили – их обменяли на российских пленных, в их числе был человек, подозреваемый в деле авилайнера MH17. Я бы сказала, цена была высокой» , – сказала Žinių radijаs советник президента Литвы.
Эти слова только подтверждают неизменность курса Литвы после выборов нового президента. Та же позиция была у предыдущего главы государства - Дали Грибаускайте.
Да, конечно, украинцев радует такой масштабный обмен. Тем более сегодня прозвучала информация от омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, что очередной обмен может состояться вскоре.
По некоторым данным, в октябре в Москву из симферопольской колонии этапируют трех так называемых «крымских террористов», по формальной причине рассмотрения в Верховном суде России их жалобы на приговор. Возможно, это косвенное свидетельство прозвучавшей новости от Л. Москальковой. Всего на данный момент известно о 113 украинских узниках, содержащихся в российских тюрьмах. 89 из них - крымские татары.
Олег Сенцов только что дал интервью прессе в Киеве. Самым громким его заявлением была фраза: «Я вернусь в Крым на танках». Правда, потом добавил, что не надо понимать его слова буквально. До освобождения Крыма он с семьей будет жить в Киеве, где власти уже предоставили ему и другим крымчанам, вернувшимся на родину, жилье. Ни он, ни его соратник Александр Кольченко возвращаться в оккупированный Крым не собираются.