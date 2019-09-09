Все решится 31 октября, как и намечено было ранее. Весь вопрос в том, с чем придут к этому решающему дню сторонники и противники брексита.

То, что произошло вчера в английском парламенте, удивило даже самих англичан: было около двух часов ночи, когда утомленный бурной и, казалось, нескончаемой дискуссией Борис Джонсон принял решение прекратить прения и разойтись по домам. До 14 октября.

Надо бы отметить, что действовал в данном случае он в полном согласии с законом – такое решение предусмотрено законодательством страны. Не вдаваясь в детали развернувшейся перепалки вокруг главного вопроса Великобритании – «No deal drexit», что означает «Брексит без условий», сообщим читателям главное.