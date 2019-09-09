Лондон: парламент закрыт, брексит откладывается наша корреспонденция
Все решится 31 октября, как и намечено было ранее. Весь вопрос в том, с чем придут к этому решающему дню сторонники и противники брексита.
То, что произошло вчера в английском парламенте, удивило даже самих англичан: было около двух часов ночи, когда утомленный бурной и, казалось, нескончаемой дискуссией Борис Джонсон принял решение прекратить прения и разойтись по домам. До 14 октября.
Надо бы отметить, что действовал в данном случае он в полном согласии с законом – такое решение предусмотрено законодательством страны. Не вдаваясь в детали развернувшейся перепалки вокруг главного вопроса Великобритании – «No deal drexit», что означает «Брексит без условий», сообщим читателям главное.
Сторонникам выхода из ЕС, интересы которых как мог отстаивал Джонсон, не удалось протащить свою резолюцию. Для этого им требовалось заполучить голоса двух третей парламентариев. «Получилось куда меньше…» - пишет сегодня пресса – кто ликуя, кто с нескрываемым раздражением. Хотя надо бы тут же сказать, что через пять недель отпуска, которые спикер предоставил депутатам, голоса могут распределиться куда более благоприятно для сторонников брексита.
По этому поводу эксперты сделали однозначный вывод, и он сегодня на первых страницах газет: «Джонсон это сделал, чтобы обойти парламент в ходе следующей схватки». Замысел очень прост: 31 октября – день брексита, у депутатов остается всего две недели для работы – слишком мало для согласования позиций. В этом плане их противники имеют несомненное преимущество – выигрыш во времени. Это важно по той причине, что на депутатов будет давить тот факт, что в 2016 году на референдуме 51% граждан пожелали видеть Великобританию вне ЕС.
А это конституционное большинство, которое может поколебать настроение потенциальных противников. По сему случаю сторонники Джонсона из числа крайних уже выдвинули новый лозунг: «Брексит – любой ценой!» Он подкреплен последним заявлением Бориса Джонсона, который громогласно объявил: «Парламент сделал все, чтобы связать мне руки. Я же сделаю все, что требуют национальные интересы».