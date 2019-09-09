ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает масштабные инфраструктурные проекты в Баку и пригородах столицы в целях оказания услуг телефонии, широкополосного интернета и других современных телекоммуникационных услуг в соответствии с международными стандартами, сообщает пресс-служба министерства.

Baktelecom на основе стратегической дорожной карты поэтапно расширяет зону охвата проекта «Оптика в дом», направленного на развитие и развертывание высокоскоростной, широкополосной телекоммуникационной инфраструктуры. В частности, в поселке Баладжары уже начались реконструкционные работы. В квартирах старых и новых зданий начался процесс замены телекоммуникационных линий волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам.

Отметим, что в Баку около 60 тысяч квартир уже оснащено широкополосными услугами. Они получили возможность подключиться к услугам телефонной связи, интернета и IPTV через одну оптическую линию. В настоящее время, наряду с жилыми домами, расположенными на центральных улицах столицы, в местах тесного проживания населения в Ясамальском, Хатаинском, Низаминском, Гарадагском и Сураханском районах также осуществляется процесс перевода квартир на оптическую сеть.

Отметим, что проект «Оптика в дом» реализуется на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Технология предоставляется через волоконно-оптические линии, обеспечивает скорость подключения до 100 Мбит/с и обладает такими преимуществами, как бесперебойный интернет, отсутствие зависимости от телефонных линий.