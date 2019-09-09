Нефть дорожает после снижения накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов сегодня после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,55 (0,88%) - до $62,93 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,21 (0,34%) и составляла на закрытие $62,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI уменьшилась в цене на $0,45 (0,78%), до $57,40 за баррель.