МИД России об отставке Болтона

Москва не питает иллюзий относительно улучшений отношений с Вашингтоном после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, множество должностей на разных уровнях в исполнительной власти США по-прежнему остаются вакантными, и в Москве к этому привыкли. "Тема состоит не в том, кто где в Вашингтоне чем занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь, - отметил дипломат. - Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды, никакой стабилизации не происходит".

"Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим, - подчеркнул Рябков. - Мы будем оценивать то, что может меняться в американской внешней политике, конкретно в ее российском сегменте, исключительно по конкретным действиям, а не по каким-то кадровым решениям или тем более заявлениям, которые мы за последние годы слышали немало, в том числе в пользу улучшения отношений".

Однако вопреки всем усилиям, которые российская сторона прилагает для нормализации отношений с Соединенными Штатами, результатов до сих пор нет, отметил замминистра. "Тем не менее руки мы не опускаем и соответствующую работу продолжим, - заверил собеседник агентства. - Призываем американскую сторону прислушаться к нашим рекомендациям и заняться, наконец, выправлением двусторонних отношений в практическом плане".