Завершился первый совместный проект Kapital Bank и Босфорского университета

Академия человеческого капитала Kapital Bank и расположенный в Турции один из самых престижных университетов мира – Босфорский eниверситет осуществили уникальный проект. Программа развития лидерства под названием "Mükəmməl Menecment" («Совершенный Менеджмент»), реализуемая в формате mini-MBA, нацелена на усиление кадрового потенциала банка.

18 сотрудников банка, занимающих различные руководящие должности, в течение 7 месяцев обучались у профессорско-преподавательского состава университета и опытных экспертов банка, участвовали в экзаменах и в заключение подготовили исследовательский проект.

6 сентября 2019 года в Стамбуле состоялась церемония закрытия программы – «Выпускное мероприятие». Открывая мероприятие вступительным словом, председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев рассказал о значимости программы и подчеркнул, что инвестиции в обучение сотрудников являются одним из приоритетных направлений для банка.

Ректор Университета Босфор, профессор Мехмед Озкан рассказал о взаимной выгоде сотрудничества между двумя организациями и назвал это сотрудничество примером братства между странами. «Выпускное мероприятие» завершилось награждением участников дипломами и неофициальной частью в университете.

Отметим, что Академия человеческого капитала Kapital Bank была создана 14 сентября 2018 года и является одним из крупнейших учреждений, работающих по модели корпоративного университета.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.