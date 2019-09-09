Украина отказалась стучаться в закрытые двери НАТО

Киев не будет продвигать тему получения плана действий по членству в НАТО. Об этом в Брюсселе заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

Вице-премьер считает, что Украина «не должна стоять возле дверей, стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас"». По его словам, Киев должен выстроить свою работу таким образом, чтобы в военном альянсе пришли к выводу, что без Украины альянс слабее, чем с ней.

«В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми», — подчеркнул Кулеба, добавив, что на работе в своей должности он будет придерживаться именно этого подхода.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.