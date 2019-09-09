Израиль нанес удар по объектам ХАМАС

Израильские самолеты нанесли удары по Газе в среду через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля, передает Интерфакс.

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю накануне вечером", - говорится в сообщении сил самообороны Израиля, опубликованном в Твиттер.

Уточняется, что среди целей были завод по производству оружия, военно-морской комплекс, используемый боевиками, и туннели, принадлежащие ХАМАС.

Военные уточнили, что удары по сектору Газа были нанесены в ответ на ракетный обстрел, в котором Израиль винит ХАМАС.

Ранее две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон. Обе были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".