Меркель: США больше не будут защищать Европу

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, передает ТАСС.

"Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы", - сказала она. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула Меркель.