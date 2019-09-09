Кремль отреагировал на отставку Болтона

Отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона является внутренним делом американцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 11 сентября.

Так Песков ответил на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом вокруг бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова.

Накануне президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Трамп объяснил, что он и многие другие в его администрации не согласны со взглядами Болтона.