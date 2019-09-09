Футбольная болельщица погибла из-за запрета на посещение матчей

Иранская футбольная болельщица Сахар Ходаяри погибла при попытке суицида у здания суда. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, 30-летняя Ходаяри протестовала против возможного тюремного заключения из-за похода на футбольный матч. Женщина скончалась в больнице, куда была доставлена с 90 процентами ожогов на теле.

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью болельщицы. Руководство организации призвало иранские власти обеспечить свободу и безопасность всем женщинам.

В марте этого года Ходаяри появилась на матче азиатской Лиги чемпионов между местным клубом «Эстеглялем», за который она болеет, и командой «Аль-Айн» из ОАЭ. Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд с 1981 года, вследствие чего иранка была арестована, и ей грозило до двух лет тюрьмы.