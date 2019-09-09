Российский истребитель чуть не сгорел при посадке
У истребителя МиГ-31 при посадке в аэропорту Перми загорелся двигатель, передает РЕН ТВ.
Левый двигатель загорелся в ходе торможения.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
У истребителя МиГ-31 при посадке в аэропорту Перми загорелся двигатель, передает РЕН ТВ.
Левый двигатель загорелся в ходе торможения.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.