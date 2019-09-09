Российский истребитель чуть не сгорел при посадке

У истребителя МиГ-31 при посадке в аэропорту Перми загорелся двигатель, передает РЕН ТВ.

Левый двигатель загорелся в ходе торможения.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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