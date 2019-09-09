Визит Путина в Ереван срывается

Отдел информации 12:46

На 1 октября в Ереване запланировано заседание Высшего совета Евразийского экономического союза с участием глав государств, в него входящих. Для армянских властей этот саммит важен еще и тем, что на него впервые после революции в Ереване приедет Владимир Путин. Однако армянские СМИ отмечают, что визит Владимира Путина в Ереван находится под угрозой срыва.

По данным издания ПАСТ, службы, отвечающие за безопасность президента РФ, потребовали от армянской стороны обеспечить эту самую полную безопасность для посещения Путиным «уголовно-исполнительного учреждения», где содержится экс-президент Роберт Кочарян, однако получили отказ. По имеющимся у ПАСТ сведениям, армянской стороне дали время до 10 сентября для решения этого вопроса, в противном случае Путин в Ереван не поедет. «Кавказский узел» информирует: «Хотя источники не уточняют причины желания посетить пенитенциарную систему, учитывая „нежное отношение “ Путина к Кочаряну, его ежегодные поздравления экс-президента Армении с днем рождения и прочее, можно предположить, что Владимир Путин соскучился по Роберту Кочаряну и хочет его повидать. … Пивка попить, что ли?».

Стоит напомнить, что после того, как подобные слухи начали распространяться в армянских СМИ близкий сторонник Пашиняна, руководитель НПО «Союз информированных граждан» Даниэл Иоаннисян выступил с издевательским обращением к российскому лидеру. «Если Владимир Путин хочет встретиться с Робертом Кочаряном в тюрьме, пусть остерегается, чтобы за ним не закрыли дверь», — написал Иоаннисян, организация которого недавно получила финансирование от правительства Никола Пашиняна на обеспечение повышения качества выборов в оккупационной зоне Нагорного Карабаха. А News.am и другие ресурсы задаются вопросом, не перенесет ли Путин в таком случае саммит в Москву? Белокаменная пока никак не комментирует поднятый ажиотаж.