На сей раз министр образования рассказал об успехах фото
11 сентября в Баку проходит Республиканская конференция работников образования, сообщает пресс-служба Минобразования.
До начала конференции участники посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложен венок на ее могилу.
Выступая на мероприятии, министр образования Джейхун Байрамов заявил, что за последние годы в Азербайджане наблюдается положительная динамика в сфере образования, достигнут ряд значительных успехов.
Министр рассказал о работе, проделанной для повышения авторитета и профессионализма учителей, привлечения талантливых людей к этой профессии.
По словам Дж.Байрамова, принятые меры помогли укрепить уверенность в объективности приема на работу, и в 2019 году число принявших участие в конкурсе увеличилось по сравнению с предыдущими годами, превысив 55 тыс. человек.
«В целом, за последние пять лет на работу было принято более 20 тыс. молодых учителей», - сказал он.
Министр отметил, что 25% абитуриентов, набравших в этом году более 500 баллов, выбрали профессию учителя, что позволяет делать позитивные прогнозы относительно конкурентоспособности профессии учителя и качества образования.
Далее Дж.Байрамов рассказал о том, что за последние пять лет азербайджанские школьники завоевали на международных олимпиадах и конкурсах знаний 146 медалей, в том числе 4 золотые, 34 серебряные и 108 бронзовых.
По словам министра, в следующем учебном году в школах впервые будет запущено обучение по STEAM (естественным наукам, технологиям, технике, искусству, математике), которое охватит более 6000 учащихся.
Следует отметить, что обучение STEAM основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.
Отметим, что в конференции принимают участие депутаты, руководители местных учреждений управления образованием и общеобразовательных учреждений, учителя, эксперты в области образования, представители общественного совета, созданного при Минобразования, и руководители СМИ.
На мероприятии также был продемонстрирован видеоролик «2018-2019 учебный год в цифрах», подготовленный каналом «Təhsil».