До начала конференции участники посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложен венок на ее могилу.

Выступая на мероприятии, министр образования Джейхун Байрамов заявил, что за последние годы в Азербайджане наблюдается положительная динамика в сфере образования, достигнут ряд значительных успехов.

Министр рассказал о работе, проделанной для повышения авторитета и профессионализма учителей, привлечения талантливых людей к этой профессии.

По словам Дж.Байрамова, принятые меры помогли укрепить уверенность в объективности приема на работу, и в 2019 году число принявших участие в конкурсе увеличилось по сравнению с предыдущими годами, превысив 55 тыс. человек.

«В целом, за последние пять лет на работу было принято более 20 тыс. молодых учителей», - сказал он.

Министр отметил, что 25% абитуриентов, набравших в этом году более 500 баллов, выбрали профессию учителя, что позволяет делать позитивные прогнозы относительно конкурентоспособности профессии учителя и качества образования.

Далее Дж.Байрамов рассказал о том, что за последние пять лет азербайджанские школьники завоевали на международных олимпиадах и конкурсах знаний 146 медалей, в том числе 4 золотые, 34 серебряные и 108 бронзовых.

По словам министра, в следующем учебном году в школах впервые будет запущено обучение по STEAM (естественным наукам, технологиям, технике, искусству, математике), которое охватит более 6000 учащихся.