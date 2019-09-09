Шумахер оказался в сознании

Персонал парижской клиники, куда был госпитализирован семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, рассказал о состоянии гонщика. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает Le Parisien.

По словам сотрудницы отделения кардиологии, Шумахер проходит лечение у них. Она отметила, что гонщик находится в сознании.

9 сентября Parisien сообщал, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа. Отмечалось, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. По словам медиков, немцу предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому.