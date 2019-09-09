Медведев: Россия не будет просить Запад отменить санкции

"Понимаете, какая штука, действительно, эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", это просто неправильно, и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат", - сказал он в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры", - добавил он.