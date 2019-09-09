Почему Али Керимли не пригласили на диалог оппозиции и власти

Председатель партии «Ана Ветен» Фазаил Агамалы раскрыл журналистам причину, по которой лидер ПНФА Али Керимли не был приглашен на круглый стол на тему "Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане", проведенного с участием политических партий в Баку.

По словам Фазаила Агамалы, Али Керимли находится рядом с т.н. мигрантской оппозицией, которая занимается оскорблением отдельных людей в социальных сетях.

«Эти оскорбления направлены не только против власти, но и даже против таких оппозиционных партий как «Мусават», РЕАЛ и др. Как только оппозиционная партия начинает проявлять активность, Али Керимли и его сторонники подвергают их моральному террору. Хотите ли вы сидеть рядом с людьми, которые занимаются оскорблениями? Нет. Поэтому я, как организатор мероприятия, не пригласил на него Али Керимли», - сказал Фазаил Агамалы.