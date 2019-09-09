Отставка президентского советника по национальной безопасности стала большой неожиданностью. С другой стороны, государственный секретарь Майк Помпео в ответ на вопросы журналистов улыбнулся и заявил, что ничему не удивляется. В самом деле, такова манера действующего президента – по первому капризу менять членов команды. Джон Болтон был у него третьим.

Джон Болтон фигура в США заметная, он еще в конце 80-х начал работать в Госдепе, при Джордже Буше-младшем представлял США в ООН и заслужил репутацию ястреба из ястребов. Привлечь его в свой ближний круг было для Трампа, который не любит рядом с собой других ярких персон, было непросто. Но ему очень импонировала позиция Болтона, который в своих телевизионных выступлениях неизменно защищал Трампа. Однако яркость и самостоятельность Джона Болтона, в конце концов, и привели к их расставанию: советник в последнее время не раз высказывался в том духе, что его дело консультировать президента, а решения тот принимает сам, тем самым подчеркивая несогласие с этими решениями.

Первым, как известно, был Майкл Флинн, вознагражденный должностью советника по национальной безопасности за большую помощь, оказанную Трампу во время выборов. Убрали Флинна через рекордные 24 дня: он соврал ФБР о своих отношениях с русскими. Именно его отставка запустила кампанию по поиску русского следа в американских выборах, которая так отравила президентство Дональда Трампа. Пришедшего ему на смену Герберта Макмастера президент терпел с большим трудом: военная косточка, тот готовил высоко профессиональные доклады, на которых главнокомандующему было скучно. В последние месяцы совместной работы он перестал их слушать совсем.

В частности, советнику совсем не нравились странные душевные отношения, которые установились у Трампа с Ким Чен Ыном. Болтон выступал за более жесткий ответ Ирану после того, как был сбит американский дрон. Он был категорически против идеи пригласить лидеров Талибана в Соединенные Штаты накануне годовщины 9/11. Там, где Трамп предпочитает сначала напугать, а потом договориться, Болтон выступает сторонником жестких действий, включая самые решительные военные меры. В общем, их расставание было предопределено.

И вот тут проблема для президента. Джон Болтон никогда не был человеком Трампа. Он ему помогал в силу опыта и разумения, но не обслуживал интересы. Отставка произошла некрасиво: Болтон утверждает, что это была его инициатива, президент настаивает, что сам решил расстаться с советником. Уязвленный, тот может рассказать много интересного о днях своей работы в Белом доме. Журналисты уже наверняка начали охоту за его свидетельствами, и вряд ли они обрадуют Трампа.

В то же время даже демократы, для которых неприемлема внешняя политика ни Болтона, ни Трампа, отмечают, что непредсказуемость Белого дома на международной арене сейчас сильно возрастет. Каким бы ястребом Джон Болтон ни был, он очень опытный человек, с наработанными связями и точным представлением, как устроен мир. Дональд Трамп остается дилетантом в вопросах, от точного решения которых зависит слишком многое. Не имея опытного критика рядом, он может наломать дров.

Пока исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, работавший заместитель Болтона, и за неделю в Белом доме обещают найти полноценную замену. Однако большого числа желающих идти на работу к Трампу не наблюдается: либо ты следуешь президентским прихотям и утрачиваешь лицо, либо тратишь нервы, пытаясь его в чем-то убедить, и, в конце концов, теряешь должность.