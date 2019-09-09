США заключили контракт на 10 млн долларов для апгрейда возможностей Азербайджана по сбору разведданных и усилий по борьбе с терроризмом, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Urdupoint.

Министерство обороны США опубликовало пресс-релиз, в котором заявляется, что компания из американского штата Вирджиния выиграла контракт на 10 миллионов долларов на поставку оборудования, необходимого для повышения способности Азербайджана собирать разведданные и бороться с терроризмом.

«Корпорация VSE Corp., расположенная в г. Александрия, штат Вирджиния, выиграла контракт на твердую фиксированную сумму в 10 082 812 долларов США на поставку контртеррористического и разведывательного оборудования и обучение в рамках Программы морской безопасности Азербайджана для Каспийского моря», - говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 10 сентября.

Согласно сообщению, контракт заключен для правительства Азербайджана в рамках программы США по зарубежным военным продажам.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Вашингтон в июне этого года и встретился с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. По сообщению МИД Азербайджана, два высокопоставленных чиновника обсудили вопросы двусторонних экономических связей, урегулирование нагорно-карабахского конфликта и возможности дальнейшей диверсификации поставок газа в Европу.