Странная смерть российского солдата в Армении

Тело военнослужащего 102-й российской военной базы найдено в армянском Гюмри.

Ранее сайт криминальной хроники Shamshyan.com сообщал, что его нашли в одной из квартир, и что на теле были царапины. Издание называло и имя солдата – Александр Бабушкин.

Между тем, как сообщает Sputnik Армения, военнослужащий почувствовал себя плохо в присутствии сослуживца, позже он скончался в карете скорой помощи. Внезапная смерть наступила вследствие ранее имевшегося заболевания.

В настоящий момент обстоятельства уточняются. Командование военной базы держит ситуацию под контролем, и никакого криминального подтекста в ней не просматривается.