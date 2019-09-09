Армения пытается вернуть военнопленного из Баку

Министерство иностранных дел Армении прилагает все усилия для возвращения военнослужащего Араика Казаряна. Об этом замминистра иностранных дел Армении Артак Апитонян сказал в парламенте страны, передает «Спутник Армения».

"Переговоры проводятся как в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и непосредственно через офисы Международного комитета Красного Креста в Ереване и Баку. Учитывая конфиденциальность вопроса, о других подробностях я рассказать не могу", - отметил Апитонян.

По его словам, вопрос находится в центре внимания внешнеполитического ведомства Армении.

Араик Казарян перешел на территорию Азербайджана 12 августа. Он дезертировал из воинской части после систематических побоев со стороны офицеров.