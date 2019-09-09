Захарова обвинила Болтона во лжи

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук увольнение помощника президента США Джона Болтона, пишет «Газета.ру».

По ее словам, Болтон скрывал реальное положение дел в администрации президента, а также распространял фейковые заявления в отношении России и ряда других стран.

Захарова напомнила, что в июне 2019 года Болтон выступил с заявляем, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай «пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа».

Кроме того, представитель МИД обратилась к СМИ, которые цитировали слова экс-помощника американского главы, не проверив факты. Захарова считает, что извиниться «за этот конкретный фейк» должны как средства массовой информации, так и Болтон.