Кишинев требует вывести российские войска из Приднестровья

Молдавская сторона считает, что присутствие российских военных в Приднестровье противоречит конституции страны и настаивает на их выводе из региона. Об этом заявил в среду глава МИД республики Николай Попеску на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Я вновь отметил, что российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета и подчеркнул, что вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова", - сказал он.