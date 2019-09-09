Россия в десять раз отстает в науке от ведущих стран

По объемам средств, выделяемых на науку, Россия в десять раз отстает от ведущих научно-технических стран. Эта ситуация не дает достичь целевых показателей нацпроекта «Наука», предупредил президент Российской Академии наук (РАН) Александр Сергеев, и это «очень серьезный вопрос».

По его словам, передает РИА «Новости», в нынешних условиях, когда отставание российской науки от мировой по оснащенности рабочего места ученого достигает «десяти раз», невозможно говорить о каком-либо планировании в науке.

Напомним, согласно целевым показателям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Добавим, что накануне РАН попросила правительство отложить минимум на год принятие закона о науке, указав на ряд недоработок этого документа.