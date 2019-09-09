Сенаторы из обеих партий Конгресса США заявили, что добьются предоставления Украине 250 миллионов долларов военной помощи в том случае, если президент страны Дональд Трамп, согласно своему плану, попытается лишить украинцев этих денег. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если он все-таки решит не тратить эти деньги, то, я уверен, обе стороны в Конгрессе выступят против этого решения и предоставят деньги», — заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом Крисом Мерфи. Перед этим политики вместе посетили Украину, Косово и Сербию.

В конце августа стало известно, что министерство обороны США тоже выступает против прекращения военной помощи Украине. О позиции различных американских ведомств заговорили после того, как Трамп поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента идет проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.