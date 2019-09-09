В Калининграде мужчину сожгли в кабинке биотуалета

Неизвестного мужчину сожгли в кабинке биотуалета в Калининграде. Его тело было обнаружено сегодня, 11 сентября.

Как сообщает СКР по Калининградской области, сгоревший биотуалет расположен на одной из строительных площадок города. Внутри находилось тело мужчины со следами воздействия высоких температур. Возбуждено уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте работают криминалисты и судмедэксперт. Следователи пока не установили личность погибшего.