16 сентября в Баку стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. За несколько дней до начала важнейшего соревнования, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии в Токио-2020, своими ожиданиями от предстоящего ЧМ поделился вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

«Впервые чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в Баку в 2005 году, - говорит Алтай Гасанов. - Тогда Азербайджан впервые принимал чемпионат мира среди взрослых по олимпийскому виду спорта. После этого мы неоднократно проводили чемпионаты Европы, Кубки мира. Накопили огромный опыт в проведении крупнейших соревнований. И сегодня с полностью уверенностью можно сказать, что мы готовы к чемпионату мира и верим, что он пройдет на самом высоком уровне.

К чемпионату есть большой интерес. 45 процентов билетов куплено иностранными болельщиками. Пользуясь возможностью, приглашаю всех посетить Национальную гимнастическую арену, чтобы поддержать наших спортсменок и получить удовольствие от выступления сильнейших гимнасток планеты.

Что касается поставленных задач, то, конечно, нашей целью является завоевание лицензий для участия на Олимпиаде в Токио».

Соревнования чемпионата мира начнутся 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. Церемония открытия стартует в 19:15. Перед публикой выступят Эмин Агаларов, Тунзаля Агаева и Мири Юсиф. Зрители также увидят шоу «Восточная сказка».

17 сентября предварительные состязания с обручем и мячом завершатся, и состоятся финалы с этими предметами. 18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.

21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020.

Всего в чемпионате мира ожидается участие более 300 гимнасток из 62 стран.