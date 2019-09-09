Но одно дело, борьба с чуждыми менталитету и асоциальными явлениями, а другое – создание отдельной структуры под названием «Полиция нравов». Насколько эти слухи соответствуют действительности? За комментариями к этому вопросу haqqin.az обратился к главе пресс-службы МВД, полковнику полиции Эхсану Захидову.

В последние дни в социальных сетях распространились слухи о том, что в Азербайджане создается «Полиция нравов». Подобные слухи подогреваются тем, что полиция усилила борьбу с женщинами легкого поведения, которые предлагают интимные услуги туристам прямо в центре Баку.

«Учитывая многочисленные обращения жителей столицы, сотрудники полиции уводили с ряда центральных улиц Баку и в частности на «Торговой» (ул.Низами) и выносили предупреждение женщинам, которые допускали действия, противоречащие национальным ценностям и менталитету азербайджанского народа, и которые делали неприличные предложения прогуливающимся туристам. Эти действия полиции в целом были одобрительно встречены жителями города.

Однако в последние дни в социальных сетях некоторые пользователи, исходя из действий полиции, распространяют сообщения, что в Азербайджане будет создана новая структура - «Полиция нравов». В связи с этим заявляю, что эти заявления необоснованны. В целом, ни в прошлом, ни сегодня в Министерстве внутренних дел не было и нет проектов по созданию структуры «Полиция нравов»», - сказал Эхсан Захидов.

Представитель МВД добавил, что азербайджанская полиция с достоинством исполняла предусмотренные законом задачи, и впредь будет вести активную борьбу с преступностью, обеспечивать общественную стабильность, а также бороться с любыми правонарушениями, вызывающими справедливое недовольство граждан.