Прекрасная возможность от Nar для пользователей соцсетей

Число абонентов, пользующихся CavanNar, который считается одним из выгодных тарифов для пользователей интернета и социальных сетей, стремительно растет. Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего возможность пользоваться двойным объемом интернет трафика, выросло на 17% за последний месяц. Желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы.

Nar, который постоянно развивает свои продукты, прислушиваясь к требованиям и пожеланиям абонентов, представил новые предложения для пользователей CavanNar. Так, отныне абоненты CavanNar смогут заказывать дополнительные интернет-пакеты. В соответствии с собственными потребностями пользователи могут купить 500 МБ или 1 ГБ.

Чтобы активировать дополнительные интернет-пакеты, необходимо набрать *777#2#YES (500 МБ) или *777#4#YES (1 ГБ) соответственно. Также можно использовать новое мобильное приложение «Nar +», чтобы упростить и ускорить выполнение этой операции. Отметим, что дополнительные интернет-пакеты можно использовать после оплаты ежемесячной абонентской платы.

Более подробную информацию о тарифе CavanNar можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8000 базовых станций и охватывающей 97,5% населения страны.