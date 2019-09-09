Мариана Василева о самом главном: «Азербайджан на ЧМ представят свои воспитанницы»

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева рассказала о готовности команды к стартующему 16 сентября в Баку чемпионату мира, выразила надежду на то, что азербайджанские спортсменки выступят успешно и получат за это достойные оценки.

«Чемпионат мира в Баку – важнейший с точки зрения завоевания олимпийских лицензий в Токио-2020, - говорит главный тренер. - Азербайджан представят девять гимнасток. В индивидуальной программе выступят наш лидер Зохра Агамирова, а также Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова, которая была включена в состав в последний момент, заменив травмированную Фатиму Акперову. В составе групповой команды Азербайджана Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

Зохра Агамирова и Вероника Гудис сделают все четыре упражнения, Елизавета Лузан выступит с булавами, а Марьям Сафарова – с лентой.

Могу отметить, что у Вероники Гудис новое упражнение с лентой под композицию «Синяя вечность» Муслима Магомаева. Специалистам очень понравилось.

В целом гимнастки подготовлены к ЧМ, другой вопрос – как они выступят. Потому что какая бы ни была готовность, дома выступать очень сложно, давление очень большое. Девочки очень волнуются, и это меня даже радует, потому что они ощущают большую ответственность. Отсутствие волнения в какой-то степени продемонстрировало бы безразличное отношение. Все в руках Божьих. Надеюсь, что наши спортсменки выступят хорошо.

Смело могу сказать, что мы заявляем на чемпионат мира только наших воспитанниц, и это самое главное. Что касается результата, то заранее сказать сложно.

На чемпионате мира 2011 года наша групповая команда выступила блестяще. Среди 24 команд только три команды выступили без единой потери и ошибки. Мы были среди этих трех групп. Но, несмотря на отличное выступление, мы не попали на Олимпиаду. Надеюсь, что такое не повторится. Но опять-таки самое главное, чтобы мы хорошо выступили».