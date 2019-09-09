Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня объявил о роспуске парламента и начале в стране 40-дневной предвыборной кампании. Глава правительства также подтвердил, что парламентские выборы пройдут 21 октября, передает ТАСС.

"Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября", - заявил он в ходе обращения к нации, которое транслировалось по всем федеральным телеканалам.

Согласно традиции, глава правительства утром прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт в Оттаве и попросил ее распустить национальный парламент. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории. Борьба развернется за 338 кресел в Палате общин - нижней палате канадского парламента. В выборах участвуют правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, "Квебекский блок" и Народная партия Канады.

Лидер либералов Трюдо, который также участвует в предвыборной гонке, отправится в среду на встречу с избирателями в Ванкувер (провинция Британская Колумбия), где он начинал в 2015 году триумфальную для его партии кампанию.

Согласно канадским законам, предвыборная кампания должна начаться не позднее, чем за 36 дней до даты выборов. О времени начала предвыборной кампании объявляет премьер-министр страны. В 2015 году предвыборная кампания началась за 78 дней до дня голосования и стала самой длинной по продолжительности в современной истории Канады. Рекордсменами по этому показателю являются первые две кампании в истории Канады 1867 и 1872 годов, продолжительность которых составила 81 и 96 дней.