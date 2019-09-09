Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в среду почтили минутой молчания жертв теракта 11 сентября в Белом доме, после чего отправились в Пентагон, в западное крыло которого в тот день врезался самолет, передает РИА Новости.

Сначала Трамп и первая леди США вышли к сотням людей, собравшихся на Южной лужайке Белого дома. В 08.47 по местному времени прозвучали три удара колокола. После минуты молчания в 08.49 чета Трамп покинула лужайку, сообщает Белый дом.

Затем они отправился в Пентагон, где Трамп выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.

"Я и Меланья сегодня стоим вместе с вами. Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты", - пообещал президент семьям погибших. Трамп также рассказал о своих воспоминаниях, о том, как он узнал о терактах и как Нью-Йорк, в котором он тогда находился, переживал произошедшее. Выступление транслировал телеканал C-Span.

Памятные мероприятия начались в США в среду утром. Ровно в 08.46 11 сентября 2001 года первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.