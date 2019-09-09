Государственный таможенный комитет Азербайджана подписал в Баку протокол о намерениях с китайской компанией Huawei, сообщает пресс-служба ГТК.

Документ подписали первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов и глава Huawei Tech. Azerbaijan Лу Джанлин.

Целью подписания протокола о намерениях является оказание взаимной поддержки по внедрению информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций, сетевого оборудования, технологических инноваций.

По словам Гусейнова, Госкомтаможни уделяет особое внимание реализации инновационных проектов для обеспечения удобств и безопасности граждан.

Он добавил, что предпринимаются важные шаги для применения IT-технологий в работе комитета.

В свою очередь заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев выразил надежду, что подписанный с Huawei протокол о намерениях создаст условия для использования IT-технологий в таможенной сфере.

Huawei Technologies Co. Ltd. - одна из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций, основанная в 1987 году.