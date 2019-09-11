Москва о планах Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину

Обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае победы на выборах аннексировать часть Западного берега реки Иордан может повлечь за собой эскалацию напряженности и подорвать шансы на мир в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, передает ТАСС.

"В Москве обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ подтвердили последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года.

"Единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, включающей соответствующие резолюции СБ ООН, "Мадридские принципы" и Арабскую мирную инициативу", - подчеркнули на Смоленской площади.

Во вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые в ООН называют одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.