Трамп потребовал от «болванов» отменить инфляцию в США
Президент США Дональд Трамп потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) понизить процентную ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной. В своем посте в Twitter он обозвал руководство регулятора болванами за то, что это до сих пор не сделано.
....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019
«США всегда должны платить по самой низкой ставке. Никакой инфляции! Только наивность [главы регулятора Джерома] Пауэлла и ФРC не позволяет нам делать то, что уже делают другие страны», — написал он. По словам Трампа, сейчас США из-за этих действий упускают уникальный случай, который предоставляется только раз в жизни.
Глава Белого дома подчеркнул, что после снижения ставки до максимально возможных значений США могли бы начать рефинансировать свой государственный долг.
В июле впервые за десять лет процентная ставка США опустилась на 25 базисных пунктов, с 2,25-2,5 до 2-2,25 процента. В конце августа от Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле ждали анонса ее дальнейшего понижения, но глава регулятора не упомянул об этом. Молчание привело Трампа в ярость, президент объявил главу ФРС одним из двух главных врагов США наряду с Китаем.
Позднее Трамп, узнав, что Германия разместила 30-летние облигации с отрицательной доходностью, усомнился в умственных способностях руководства ФРС.