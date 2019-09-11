Бурджанадзе: Вступление в НАТО уничтожит Грузию

Так она прокомментировала интервью бывшего генсека НАТО Андрес фог Расмуссена агентству Интерпрессньюс. По его словам, Грузия должна решить для себя, готова ли она вступить в Альянс с тем условием, что пятая статья устава НАТО не распространится на Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). Согласно этой статье, нападение на одну из стран - членов НАТО рассматривается как нападение на Альянс и все члены обязаны оказать ей военную помощь.

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - движение за свободу" Нино Бурджанадзе считает, что со вступлением в НАТО страна может окончательно лишиться неподконтрольных ей территории и будет уничтожена, сообщает Sputnik.

"Я всегда говорила, если встанет вопрос нашего вступления в НАТО, то об Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии) можно забыть. Сейчас это было озвучено", - отметила Бурджанадзе в эфире TV Pirveli.

По ее словам, вступление в НАТО Грузии приведет к печальным последствиям.

"Давайте представим карту Грузии. На территории Абхазии и Южной Осетии стоят российские военные базы. А вступление в НАТО означает размещение на своей территории военных баз НАТО, что означает, что мы разместим на своей территории две взаимоисключающие силы. Любой конфликт, в том числе и небольшой, уничтожит Грузию. Мы делаем все то, чего избегают все страны, - превращаем Грузию в место противостояния двух слонов. Под слонами я имею в виду крупные ядерные державы – Россию и НАТО или Россию и США", - сказала Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что у России нет цели воевать с Грузией, и поэтому у Грузии есть шанс добиться своей цели путем переговоров.

"Если мы не начнем военные действия и не совершим какую-то глупость, России незачем начинать военные действия. Россия после 2008 года получила больше, чем могла представить. Если мы будем проводить нормальную политику и пойдем путем переговоров, как это делают все страны, то мы можем добиться цели", - сказала Бурджанадзе.

Единственным выходом для решения проблем, по ее словам, является прямой диалог с Россией, однако в последнее время власти Грузии бросаются из одной крайности в другую – либо провоцируют агрессию, либо проявляют стратегическое терпение.

"Было бы хорошо, если бы эту обязанность взяла на себя президент, я бы только порадовалась этому. Также было бы хорошо, если бы премьер-министр Гахария набрался бы смелости и предпринял действенные шаги для урегулирования конфликта", - отметила Бурджанадзе.