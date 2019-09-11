Россия, презираемая в Ереване в день Москвы наша реплика, видео
Отныне Москве, судя по всему, придется отмечать день Еревана. А если внимательно здесь отнесутся к тому, что выкрикивали участники антироссийской акции во время торжеств, посвященных российской столице, то, видимо, придется обозначить любовь москвичей как-то по особенному.
В противном случае не избежать новых антироссийских митингов не в Армении, а армянства. Дело это серьезное, потому как армяне угрожают своим союзникам крикливыми акциями в каждом населенном пункте, где проживает хотя бы один армянин. Разгоряченные желанием как можно доходчивей объяснить Москве, что ждет столицу России от ее 572 годовщины до 1000-ой, митинганты пообещали вывести на улицы всех армян, проживающих в России, от Москвы до самых до Курил.
В то время, как армянские официальные лица и лидеры московской диаспоры спешат заверить Москву в том, что в России ничего кроме дружеских или братских чувств не испытывают к армянам, в Ереване пишут и выкрикивают на любой тусовке нечто иное. В усиленном режиме работают российские дипломаты, аккредитованные в Ереване.
Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин то и дело заверяет разбушевавшуюся армянскую столицу в том, что ничего, кроме традиционной дружбы и братства, в отношениях двух стран он не видит.
Однако митинганты уверяют соотечественников в обратном. И в качестве примера приводят тот пренеприятный факт, что ряд лиц, объявленный армянскими органами в розыск, находят прибежище в России. Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин занят исключительно опровержением обвинений, предъявляемых лидерами очередной оппозиционной волны.
«Москва и Ереван – стратегические партнеры и союзники» - на это дипломатическое уверение ТВ и газеты отвечают залпом информации о бывших армянских официальных лицах, укрываемых Москвой в России. «У меня нет такой информации», - отмахивается посол. В ответ публикуются списки «эксов», скрывающихся от армянского правосудия в Москве.
«Если человек находится в России, то это еще не означает, что он получил политическое убежище», - отвечает посол голосом подсудимого. Последующий дипломатический текст посла о стратегическом партнерстве двух республик, дружбе и братстве народов России и Армении может кого-то и убеждает, но не тех, кто до поздней ночи кучкуются на центральных улицах и у правительственных зданий.
Эти споры нескончаемы, за ними не слышно ни официальных речей, ни доводов тех, кто завладел вниманием народа. Если даже Москва завтра выдаст Еревану всех деятелей, спасающихся от ярости ереванских толпищ, ничего не изменится. Как ничего не изменится, если вдруг удастся на место нынешних политиков поставить новых, пророссийских. Не потому что таковых нет среди армянства. Их очень, возможно, даже предостаточно, иначе просто непонятно куда подевались сотни тысяч армян, искренне считающих себя россиянами.
Их не слышно. И бал правят в Армении и среди армянства другие силы. Очень возможно, Москве это известно и без наших наблюдений. Только армянству этого мало. Они жаждут получить особый статус во взаимоотношениях с северным другом. Но нужно ли это Москве?