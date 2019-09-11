Отныне Москве, судя по всему, придется отмечать день Еревана. А если внимательно здесь отнесутся к тому, что выкрикивали участники антироссийской акции во время торжеств, посвященных российской столице, то, видимо, придется обозначить любовь москвичей как-то по особенному.

В противном случае не избежать новых антироссийских митингов не в Армении, а армянства. Дело это серьезное, потому как армяне угрожают своим союзникам крикливыми акциями в каждом населенном пункте, где проживает хотя бы один армянин. Разгоряченные желанием как можно доходчивей объяснить Москве, что ждет столицу России от ее 572 годовщины до 1000-ой, митинганты пообещали вывести на улицы всех армян, проживающих в России, от Москвы до самых до Курил.

В то время, как армянские официальные лица и лидеры московской диаспоры спешат заверить Москву в том, что в России ничего кроме дружеских или братских чувств не испытывают к армянам, в Ереване пишут и выкрикивают на любой тусовке нечто иное. В усиленном режиме работают российские дипломаты, аккредитованные в Ереване.

Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин то и дело заверяет разбушевавшуюся армянскую столицу в том, что ничего, кроме традиционной дружбы и братства, в отношениях двух стран он не видит.

Однако митинганты уверяют соотечественников в обратном. И в качестве примера приводят тот пренеприятный факт, что ряд лиц, объявленный армянскими органами в розыск, находят прибежище в России. Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин занят исключительно опровержением обвинений, предъявляемых лидерами очередной оппозиционной волны.