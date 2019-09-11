Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной, передает ТАСС.

"Джон – человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Когда он говорил о "ливийской модели" для Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад. Болтон был очень жестким парнем", - сказал Трамп журналистам.

Президент отметил, что не винит Ким Чен Ына за то, что он не захотел иметь дело с Болтоном. Трамп добавил, что было "не очень умно" предлагать ливийский подход в период переговоров с Северной Кореей.

Он также рассказал, как принималось решение об отставке Болтона.

"Он пришел ко мне поздно вечером за день до отставки... сел напротив меня, и я сказал: "Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми, и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку". И он это сделал. Я надеюсь, что у него все будет хорошо", - рассказал Трамп.

Джон Болтон в интервью перед назначением на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года заявил, что единственным вариантом договориться с Северной Кореей является использование ливийской модели.