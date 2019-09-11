Более сотни человек собрались перед зданием каталонского парламента, бросая в полицейских дымовые шашки и банки. Также они повалили заграждения и развели костер. Молодые люди, многие в подвыпившем состоянии, скандируют "Улицы всегда будут нашими" и "Независимость", а также кричат оскорбления в адрес полицейских.

Митингующих просят разойтись, предупреждая, что в противном случае могут применить силу.

Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Он закончился мирно, однако затем несколько сотен человек направились протестовать к парламенту.