Сепаратисты устроили беспорядки в Барселоне видео
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает РИА Новости.
Los @mossos acompañan literalmente a la salida a los concentrados #Diada2019 #Barcelona pic.twitter.com/J5VjNKeJMv— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) September 11, 2019
Более сотни человек собрались перед зданием каталонского парламента, бросая в полицейских дымовые шашки и банки. Также они повалили заграждения и развели костер. Молодые люди, многие в подвыпившем состоянии, скандируют "Улицы всегда будут нашими" и "Независимость", а также кричат оскорбления в адрес полицейских.
Митингующих просят разойтись, предупреждая, что в противном случае могут применить силу.
Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Он закончился мирно, однако затем несколько сотен человек направились протестовать к парламенту.