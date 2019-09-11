Три сотрудника американской администрации уволились вслед за Болтоном

Три сотрудника администрации США уволились вслед за экс-помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, речь идет об официальном представителе Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки и директоре по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли.

Кроме того, заявление об отставке подала Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона.

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