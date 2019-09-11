Три сотрудника американской администрации уволились вслед за Болтоном
Три сотрудника администрации США уволились вслед за экс-помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, речь идет об официальном представителе Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Марки и директоре по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли.
Кроме того, заявление об отставке подала Кристин Самуэлян, которая занималась графиком Болтона.