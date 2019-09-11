Трамп отдает зятю нацбезопасность США

Пост помощника президента США по национальной безопасности, который накануне покинул Джон Болтон, будет отдан более лояльной американскому лидеру фигуре. Подходящей кандидатурой на эту должность называют зятя президента – Джареда Кушнера. Такой гипотезой с «Независимой газетой» поделились во влиятельном аналитическом центре «Атлантический совет».

Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента США Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника по национальной безопасности стал заместитель Болтона – Чарльз Капперман. Он служил в администрации президента Рональда Рейгана и занимал высокие посты в крупных подрядчиках Пентагона – компаниях Lockheed Martin и Boeing. Примечательно, что Капперман не раз становился мишенью для правозащитников. Долгое время он был связан с базирующимся в Вашингтоне аналитическим Центром политики безопасности (CSP), который долгое время продвигал «теории заговора». Среди них была та, которая гласила, что организация «Братья-мусульмане» проникла в высшие эшелоны американской власти. В январе Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) требовал, чтобы Капперман был навсегда отстранен от работы в администрации президента США.

Среди претендентов на должность помощника по национальной безопасности сейчас называют спецпредставителя Трампа по Северной Корее Стивена Бигана. Он считается экспертом по России: раньше он возглавлял московский филиал Международного республиканского института. Биган был среди претендентов на должность посла США в России. Так или иначе, но Трампу важно поставить во главе структуры по национальной безопасности человека, который будет менее конфликтным, чем Болтон. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп держал Болтона в стороне от принятия решений во внешней политике. Большие разногласия между президентом и его подчиненным возникли на фоне переговоров США с движением «Талибан». Болтон был сторонником силового сценария.

«Он бескомпромиссный неоконсерватор, который всегда выбирает бомбардировку, а не дипломатию, – заявил «НГ» старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, комментируя разногласия Трампа и Болтона. – Болтон – умный и опытный во внешней политике – все то, что ненавидит Трамп. Можно утверждать, что он был последним человеком с принципами в администрации Трампа».