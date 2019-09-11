Самолет Франции провел разведку у границ России
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции совершил многочасовой полет вблизи российских рубежей в регионе Балтики, сообщает Интерфакс.
Французский разведчик совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области, а также Псковской и Ленинградской областей. В общей сложности самолет ВВС Франции курсировал вблизи границ России в течение шести часов.
Уточняется, что полет самолета ВВС Франции данного типа у российских границ был осуществлен впервые за долгое время.