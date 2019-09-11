Не доверяйте нищенкам даже в Ватикане заметки нашего автора
Недавно на площади Святого Петра в Ватикане произошло курьезное событие: подрались две нищенки. Конечно, дрались из-за денег, которые им жертвовали многочисленные туристы и паломники. Дрались они так отчаянно, что из-под их одежд выпали искусственные «горбы». Это снял на телефон один из туристов и выложил в Сеть.
🙏🏽 MIRACOLO! MIRACOLO! MIRACOLO! 🙏🏽Le mendicanti “gobbe” e con bastone riacquistano postura e vigore! E che vigore!!! 😂 Un circo!!! #roma #gobbafinta #truffe ai #turisti 👈 #vergogna @jesuisrome80 @Piamola_A_Ride @valentinalupia @GalvaniM @ECiccaglioni @gq_gianni @MercurioPsi pic.twitter.com/QtA9YSELVb— Riprendiamoci Roma (@RiprendRoma) September 9, 2019
Две женщины вначале, до инцидента выглядели старыми и немощными. Потом оказалось, что это не так.
Здесь, в святом для любого католика месте, нищенствуют многие — мужчины и женщины, пожилые и подростки, часть из низ приезжают из других стран.
Я жил в отеле неподалеку от этой площади. Чтобы попасть на территорию Ватикана, который, как известно, находится в центре Рима, проходил через подземный переход.
Там дневали и ночевали именно такие категории нищих. Спали на надувных лодках, на грязных матрацах, в окружении батарей бутылок с питьевой водой, собак.
Много «спальных мест» днем пустовало: кто-то из убогих, судя по всему, дежурил, пока их коллеги по бизнесу попрошайничали на площади Св. Петра. К вечеру переход снова наполнялся «детьми лейтенанта Шмидта» или «великими слепыми».
Впрочем, не стану огульно хаять всех. Вероятно, есть среди них несчастные, больные, которым действительно нужна помощь, поддержка, в том числе, материальная.
Но вот в данном конкретном случае драка между, на первый взгляд, убогими и больными произошла из-за того, что туристка подала милостыню только одной из них.
Сначала они препирались, но вскоре словесная перепалка перешла в настоящую драку с применением посохов, на которые обе опирались, изображая несчастных. Они бились так энергично, что в конце концов из под одежд выпали комки тканей, которые служили искусственными горбами.
В результате, они снова грубо поговорили между собой и решили разойтись, чему способствовало появление сотрудника службы безопасности Ватикана.
Автор видео, выложивший его в интернет, ехидно назвал сюжет «чудом выздоровления», добавив, что это был настоящий цирк. Об этом случае сообщило польское издание Wprost.