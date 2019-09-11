Недавно на площади Святого Петра в Ватикане произошло курьезное событие: подрались две нищенки. Конечно, дрались из-за денег, которые им жертвовали многочисленные туристы и паломники. Дрались они так отчаянно, что из-под их одежд выпали искусственные «горбы». Это снял на телефон один из туристов и выложил в Сеть.

Две женщины вначале, до инцидента выглядели старыми и немощными. Потом оказалось, что это не так.

Здесь, в святом для любого католика месте, нищенствуют многие — мужчины и женщины, пожилые и подростки, часть из низ приезжают из других стран.

Я жил в отеле неподалеку от этой площади. Чтобы попасть на территорию Ватикана, который, как известно, находится в центре Рима, проходил через подземный переход.

Там дневали и ночевали именно такие категории нищих. Спали на надувных лодках, на грязных матрацах, в окружении батарей бутылок с питьевой водой, собак.

Много «спальных мест» днем пустовало: кто-то из убогих, судя по всему, дежурил, пока их коллеги по бизнесу попрошайничали на площади Св. Петра. К вечеру переход снова наполнялся «детьми лейтенанта Шмидта» или «великими слепыми».

Впрочем, не стану огульно хаять всех. Вероятно, есть среди них несчастные, больные, которым действительно нужна помощь, поддержка, в том числе, материальная.

Но вот в данном конкретном случае драка между, на первый взгляд, убогими и больными произошла из-за того, что туристка подала милостыню только одной из них.

Сначала они препирались, но вскоре словесная перепалка перешла в настоящую драку с применением посохов, на которые обе опирались, изображая несчастных. Они бились так энергично, что в конце концов из под одежд выпали комки тканей, которые служили искусственными горбами.

В результате, они снова грубо поговорили между собой и решили разойтись, чему способствовало появление сотрудника службы безопасности Ватикана.

Автор видео, выложивший его в интернет, ехидно назвал сюжет «чудом выздоровления», добавив, что это был настоящий цирк. Об этом случае сообщило польское издание Wprost.